В Украине установили новый мировой рекорд в области скайдайвинга - ВИДЕО

В операции принимали участие представительницы из 19 европейских стран. Во время установления рекорда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов. Парашютисты собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом показав три фигуры.

Специалисты из Международной ассоциации FAI официально задокументировали рекорд, после чего официальное видео рекордной попытки было направлено экспертам в другие страны. Более сложные фигуры в области скайдайвинга до сегодняшнего дня принадлежали исключительно мужчинам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Южной Кореи велодорожка попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный аналог подобного рода инфраструктуры альтернативного транспорта во всем мире.