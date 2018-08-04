23:00 04.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине установили новый мировой рекорд в области скайдайвинга - ВИДЕО

В Харьковской области 57 женщин-скайдайверов сегодня, 4 августа, был установлен мировой рекорд по парашютному спорту. Об этом передает 

В Украине установили новый мировой рекорд в области скайдайвинга - ВИДЕО

В операции принимали участие представительницы из 19 европейских стран. Во время установления рекорда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов. Парашютисты собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом показав три фигуры.

Специалисты из Международной ассоциации FAI официально задокументировали рекорд, после чего официальное видео рекордной попытки было направлено экспертам в другие страны. Более сложные фигуры в области скайдайвинга до сегодняшнего дня принадлежали исключительно мужчинам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Южной Кореи велодорожка попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный аналог подобного рода инфраструктуры альтернативного транспорта во всем мире. 


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