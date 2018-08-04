В Украине прогнозируют рост минимальной заработной платы

Специалисты ведомства представили два сценария развития экономической конъюнктуры в стране. Так, к началу 2019 года показатель роста будет варьироваться на 11-14 процентов, в 2020 году - 5-8 процентов, а в 2021 - 4-6 процентов.

Следующий сценарий представляется возможным ввиду возможного изменения рыночного курса валюты, который требует дополнительного перерасчёта "минималки" для Государственного бюджета на 2020 и 2021 годы.

Напомним, что прогноз МЭРТ разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики страны в течение трех последних лет, а также на экономической ситуации, предположениях и с учетом влияния внутренних и внешних факторов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинское правительство прогнозирует рост среднемесячной зарплаты в 2019 году до 10,5 тыс. гривен. В частности, такая оценка разработана по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики на протяжении последних трех лет.