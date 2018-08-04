В руках украинцев становиться все больше биометрических паспортов - ФОТО

Только в течении июня-июля месяца 2018 года было выдано около 440 тыс биометрических паспортов. Кроме того, более 725 тыс. украинцев оформили внутренние паспорта в виде ID-карточек с начала года. Сотрудники ведомства прогнозируют, что до конца 2018 года четверть населения Украины будет иметь на руках загранпаспорт.

Примечательно, что только 1,8 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", дипломат Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза, согласно которому украинское государство заняло четвёртое место.