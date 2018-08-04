04:00 04.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200534:roman

В руках украинцев становиться все больше биометрических паспортов - ФОТО

С начала 2018 граждане Украины обзавелись еще 3 млн биометрическими паспортами. Об этом передает пресс-центр Государственной миграционной службы.

В руках украинцев становиться все больше биометрических паспортов - ФОТО

Только в течении июня-июля месяца 2018 года было выдано около 440 тыс биометрических паспортов. Кроме того, более  725 тыс. украинцев оформили внутренние паспорта в виде ID-карточек с начала года. Сотрудники ведомства прогнозируют, что до конца 2018 года четверть населения Украины будет иметь на руках загранпаспорт.

Примечательно, что только 1,8 процента граждан после введения безвизового режима с Европой смогли всецело воспользоваться возможностями биометрического паспорта. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", дипломат Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза, согласно которому украинское государство заняло четвёртое место. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Венесуэле населению разрешили менять реалы на иностранную валюту Трамп и Россия: отделить факты от домыслов В Киеве загорелся офис турфирмы - ФОТО В Украине в любой момент может "бахнуть" гиперинфляция - МЭРТ
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив