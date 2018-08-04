В Киеве сегодня будет жарко - ФОТО

На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный показатель составит 26-28 градусов тепла.

В центре Украины сегодня будет сохранятся сухая погода, осадков не ожидается, днем от 25 до 27 градусов тепла, местами столбики термометров поднимутся до 30-31 градуса со знаком плюс.

На востоке Украины в Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют подьем температуры до плюс 26-29 тепла.

На юге Украине тоже будет жарко - до 30-32 градусов с плюсом, температура воды в Черном море составит 15-16 градусов, в Азовском - 17-18.

В этот день в Киеве небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков, дневная температура воздуха составит от 28 до 29 градусов тепла, ночью 24-25 выше нуля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие дни в Украине сухую и теплую погоду будет определять антициклон.