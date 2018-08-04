09:56 04.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200539:roman

В Киеве сегодня будет жарко - ФОТО

В субботу, 4 августа по всей Украине будет продолжать сохраняться жаркая погода. Об этом передает 

В Киеве сегодня будет жарко - ФОТО

На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный показатель составит 26-28 градусов тепла.

В центре Украины сегодня будет сохранятся сухая погода, осадков не ожидается, днем от 25 до 27 градусов тепла, местами столбики термометров поднимутся до 30-31 градуса со знаком плюс.

На востоке Украины в Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют подьем температуры до плюс 26-29 тепла.

На юге Украине тоже будет жарко - до 30-32 градусов с плюсом, температура воды в Черном море составит 15-16 градусов, в Азовском - 17-18.   

В этот день в Киеве небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков, дневная температура воздуха составит от 28 до 29 градусов тепла, ночью 24-25 выше нуля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие дни в Украине сухую и теплую погоду будет определять антициклон.


Поделиться
Читайте также:
 
На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранение режима тишины В Чили официально запретили использование полиэтилена На Черниговщине перевернулся автобус со спортсменами - ФОТО Ким Чен Ын должен сам определиться, как скоро страна избавиться от ядерного оружия, - Помпео
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив