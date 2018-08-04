01:00 04.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200529:roman

Усик не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны

 Абсолютный чемпион мира в первой весовой категории Александр Усик рассмеялся на комментарии журналистов по поводу его будущего президенства. 

Усик не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны

Инцидент произошел в эфире одного из украинских телеканалов. Александр категорически отказывается идти в политику, так как считает, что ему для реальных изменений в стране необходима целая команда специалистов, которую в короткие сроки собрать не сможет. 

Довольно иронично он дал ответ на вопрос о его возможном президентском праймериз в рядах одной из политических партий.

"А что я вам сделал? На данный момент мне это не интересно, и я один ничего не изменю. Мне не хочется туда идти", - с улыбкой на лице говорит Усик

Как сообщалось в "УРА-Информ", накануне абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности заявил, что ему совсем не нужно звание "Герой Украины".  


Поделиться
Читайте также:
 
Игровая зависимость: простая забава или психическое расстройство "Динамо" с минимальным преимуществом разделался с донецким "Шахтером" Луценко назвал главную причину нападения на Гандзюк В Сумах правоохранители накрыли воровскую "сходку" - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив