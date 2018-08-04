Усик не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны

Инцидент произошел в эфире одного из украинских телеканалов. Александр категорически отказывается идти в политику, так как считает, что ему для реальных изменений в стране необходима целая команда специалистов, которую в короткие сроки собрать не сможет.

Довольно иронично он дал ответ на вопрос о его возможном президентском праймериз в рядах одной из политических партий.

"А что я вам сделал? На данный момент мне это не интересно, и я один ничего не изменю. Мне не хочется туда идти", - с улыбкой на лице говорит Усик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", накануне абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности заявил, что ему совсем не нужно звание "Герой Украины".