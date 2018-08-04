18:24 04.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина начала закупать вертолеты отечественного производства - ФОТО

Украинское правительство будет закупать вертолеты украинского производства  для нужд безопасности и гражданского сектора. Об этом говорится на сайте Национального промышленного портала Украины.

Украина начала закупать вертолеты отечественного производства - ФОТО

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов с рабочей поездкой посетил два предприятия-производители вертолетов в Киевской области, где ознакомился с современными образцами легких вертолетов и технологиями производства летательных машин.

 

По его словам, Украина уверенно продолжает традиции нашего великого земляка Игоря Сикорского, создаются новые производства вертолетов различного класса. Секретарь СНБО Украины напомнил, что всему миру известна продукция мощного предприятия "Мотор Сич".

"Но в последнее время в стране уже создано шесть новых предприятий по производству легких вертолетов", - отметил глава РНБО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина и Франция подписали контракт на поставку 55 вертолетов компании Airbus Helicopters. 


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