"Призраки Балканской войны" - между Косово и Сербией может начаться полномасштабная война

Об этом передает Novosti.rs.

Сообщается, что сербские службы безопасности получили информация из Москвы о возможном тайном вторжении на север Косово силами безопасности Косово, которые находятся под протекторатом Вашингтона. Целью косовар, якобы, будет попытка укрепления суверенитета полупризнанной республики.

Сербские власти готовы будут использовать силу, дабы защитить суверенитет собственного государства.

"Пока я на своем месте, Сербия не позволит насилие над сербами и их святынями, а также их преследование. Новой "Бури" в Косово и Метохии не будет", - заявил Вучич.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Косово арестовали двух человек, которых подозревают в подготовке террористического акта против военнослужащих миротворческого корпуса НАТО.