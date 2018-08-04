06:00 04.08.2018 | Политика | Новости
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Ким Чен Ын должен сам определиться, как скоро страна избавиться от ядерного оружия, - Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что только руководитель Северной Корее в праве определять сроки ликвидации ядерных программ. Об этом передает Channel NewsAsia.

Ким Чен Ын должен сам определиться, как скоро страна избавиться от ядерного оружия, - Помпео

В интервью с сингапурскими медиа Помпео признался, что Вашингтон никак не будет "подталкивать" Пхеньян на постпешную ликвидацию ядерных запасов: "Окончательный график денуклеаризации будет установлен председателем Трудовой партии Кореи, лидером КНДР Ким Чен Ыном, по крайней мере отчасти. Решение предстоит принимать ему". 

На вопрос о сроках и дате снятия санкция американский чиновник лавировала между фактами, обещаниями и риторикой трампа: "Каждая страна поддержала резолюции Совета Безопасности ООН, и эти санкции будут сохраняться до тех пор, пока мы не обеспечим полную денуклеаризацию в Северной Корее". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", денуклеаризация Корейского полуострова технически может быть проведена за год времени, однако скорее всего, этого не произойдет.


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