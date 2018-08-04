15:42 04.08.2018 | Общество | Новости
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Франция чуть было на оказалась на грани ядерной катастрофы

Во Франции приостановлена ​​работа двух реакторов атомных электростанций из-за аномальной для страны в августе жары. Об этом передает DW.

Франция чуть было на оказалась на грани ядерной катастрофы

Сообщается, что один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона прекратил свою работу, так как температура в регионе поднялась до рекордных 35 градусов выше нуля. Реактор в АЭС Сент-Альбан был также приостановлен, чтобы предотвратить дальнейшее, возможное, нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов.

В соседней Германии не на шутку обеспокоились возможными последствиями воздействия погодных условий на роботу стратегических АЭС и тоже стали "веерно" ограничивать работу некоторых энергоблоков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ровенская атомная электростанция наконец-то подключила третий блок к энергосистеме страны после длительного и мучительного ремонта. Таким образом, начался 20-летний сверхпроектный период эксплуатации блока №3. 


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