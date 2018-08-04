Франция чуть было на оказалась на грани ядерной катастрофы

Сообщается, что один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона прекратил свою работу, так как температура в регионе поднялась до рекордных 35 градусов выше нуля. Реактор в АЭС Сент-Альбан был также приостановлен, чтобы предотвратить дальнейшее, возможное, нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов.

В соседней Германии не на шутку обеспокоились возможными последствиями воздействия погодных условий на роботу стратегических АЭС и тоже стали "веерно" ограничивать работу некоторых энергоблоков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ровенская атомная электростанция наконец-то подключила третий блок к энергосистеме страны после длительного и мучительного ремонта. Таким образом, начался 20-летний сверхпроектный период эксплуатации блока №3.