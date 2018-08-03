08:15 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Заместитель городского головы Переяслав-Хмельницкого попался на взятке, - Луценко

В четверг, 2 августа, прокуратура задержала первого заместителя городского головы города Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Заместитель городского головы Переяслав-Хмельницкого попался на взятке, - Луценко

Чиновник попался на взятке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, чиновники хотели передать право аренды 4,5 гектаров земли за 30 тысяч долларов. Взяточники были задержаны во время получения очередной части неправомерной выгоды.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в городе Сколе Львовской области на взятке задержали городского голову Владимира Москаля. Он был задержан во время получения взятки на 68,7 тысяч гривен.


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