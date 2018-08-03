03:00 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В украинских школах будут подробнее изучать историю Голодомора - МОН

Министерство образования и науки и "Национальный музей Мемориал жертв Голодомора" в четверг, 2 августа, подписали меморандум, согласно которому предусматривается внедрение в образовательную программу школ подробное изучение истории Голодомора 1932-1933 годов.

В украинских школах будут подробнее изучать историю Голодомора - МОН

Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства. Как сказано в сообщении, стороны договорились о партнерстве в сфере повышения компетентности администраций школ с целью информирования их о необходимости изучения истории Голодомора и исследования данной темы на региональном уровне во внешкольное время.

Для нас чрезвычайно важно наладить позитивное партнерское сотрудничество со школами. Потому что сейчас мы наблюдаем, что учителя в определенной степени боятся говорить на эту тему, считают ее слишком травмирующей, хотя, безусловно, все зависит от подходов. Наш музей также кажется слишком страшным местом, хотя большинство ни разу там не были. Мы должны наладить доверие и партнерство, чтобы начать честно и открыто говорить на такую сложную тему, - рассказала Олеся Стасюк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах. Ранее, в начале июня в Палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.


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