06:00 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в пятницу сухая и жаркая погода

В пятницу, 3 августа, в Украине сухую и теплую погоду будет определять антициклон, хотя атмосферное давление постепенно начнет падать.

В Украине в пятницу сухая и жаркая погода

Осадков синоптики сегодня не обещают. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 26-31 градусов тепла.

В Киеве сегодня небо будет ясным до самого позднего вечера. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью оставит 17-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов, а в Закарпатье до 27-32 градусов.

На севере страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-31 градус.

В центре Украины в пятницу синоптики осадков не обещают. Ночная температура воздуха не опустится ниже 14-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-32 градусов.

На востоке Украины сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-31 градуса.

На юге также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градуса. Днем воздух раскалится до 27-33 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 градуса. Днем воздух раскалится до 28-33 градусов.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.


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