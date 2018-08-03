14:11 03.08.2018 | Общество | Новости
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Украинские туристы вторые сутки "загорают" в итальянском аэропорту

Украинские туристы вторые сутки не могут вылететь из итальянского города Римини в Одессу.

Украинские туристы вторые сутки

В туркомпании сообщили, что рейс запланированный на 1 августа, отложен на 3 августа по техническим причинам.

Вместе с тем, туроператор предоставил туристам проживание и питание в гостиницах на курортах региона и обеспечит доставку людей из отелей в аэропорт к новому времени вылета.

Кроме того, отмечается, что еще одна группа туристов должна была лететь в Римини из Киева 8 августа. Теперь они могут перебронировать тур или получить 100% компенсацию стоимости путевки.

Как сообщал "УРА-Информ", в египетском курортном городе Хургада в очередной раз застряли украинские отдыхающие. Сообщается, что около 200 туристов съехались для отправки в Киев в 11 по местному времени, но представитель компании не пришел в указанное время.


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