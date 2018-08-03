11:30 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пункт пропуска "Станица Луганская" временно закроют на ремонт

С понедельника, шестого августа, стартуют ремонтные работы на сервисной зоны контрольного пункта въезда-выезда Станица Луганская без прекращения его работы. 

Пункт пропуска

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной госадминистрации на своей странице в Facebook.

Как отметил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, несмотря на ремонтные работы, КПВВ будет работать в обычном режиме. Вместе с тем он уточнил, что в это время будут проведены работы по монтажу временных конструкций и сооружений на территории пункта пропуска, а также их подключение к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения.

"Понятно, что такие работы невозможно проводить во время его функционирования. Ведь ежедневно контроль проходят более 10 тысяч человек", - добавил Клименко.

Он также отметил, что уже завершены работы по организации на КПВВ Станица Луганская централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадки.

Стоит добавит, что завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

С учетом режима работы пункта пропуска, внесены коррективы в расписание движения общественного транспорта. Из бюджета области на эти цели выделено более 15 млн грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануе противник в основном вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, на отдельных направлениях стреляли из вооружения БМП, по защитниках Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.


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