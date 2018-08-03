Новий начальник управления СБУ в Киеве и области - что известно об Олеге Валендюке

Валендюку 44 года, родился в Виннице, выпускник Винницкого политехнического института - факультета автоматики и компьютерных систем управления. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого. Кадровый прокурор с 20-летним стажем, государственный советник юстиции 3-го класса, что соответствует званию генерал-майора.

Прошёл все ступени прокурорской работы — от областной прокуратуры до исполняющего обязанности прокурора Киева. Последним местом работы Валендюка, по информации отдельных СМИ, была Службы внешней разведки.

Известно также, что в прокурорском кейсе Олега Валендюка два громких выигранных дела - представительство интересов государства в судебном процессе по делу о возвращении в государственную собственность металлургического комбината "Криворожсталь", проданного структурам Рината Ахметова. И Никопольского завода ферросплавов , контролируемого Виктором Пинчуком.

Также при его непосредственном участии во время работы в Генеральной прокуратуре Украины Киеву было возвращено более тысячи гектаров земли, незаконно выведенных из столичной собственности мэром Леонидом Черновицким.

Эксперты отмечают равноудаленность и нентегрованность нового руководителя столичной СБУ ни в одну из провластных и олигархических групп влияния

Из проблемных моментов биографии Олега Валендюка - люстрационный вопрос. По мнению ряда журналистов, Валендюк подпадал под действие закона "Об очищении власти". Однако окружной административный суд Киева не нашел оснований для применения к Валендюку запретов, предусмотренных люстрационным законом. Это же решение было подтверждено и постановлением Высшего административного суда Украины.

При этом ряд экспертов отмечает главную особенность нового руководителя столичной СБУ - его равноудалённость и неинтегрированность ни в одну из провластных или олигархических групп влияния. Это обстоятельство на данной должности является безусловным плюсом.

Блогер и журналист Алена Яхно, ранее работавшая в прокуратуре Киева, отметила, что Валендюк профессионал очень высокого уровня.

"Он один из лучших юристов в стране. Не думаю, что СБУ – это то место, где Валендюк сможет максимально раскрыть свой потенциал. Странно, что при тотальном кадровом дефиците его не взял в свою обойму Луценко. Валендюк выше всех помощников Юрия Виталиевича на 10 голов. И в прямом, и в переносном смысле".

Служба безопасности Украины в июле прекратила деятельность 11 администраторов в соцсетях, которые размещали в интернете антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб. Модераторы делали публикации в поддержку боевиков на Донбассе и призівали изменить границы территории страны.

Источник: Gazeta.ua