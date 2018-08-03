Нападение на Гандзюк: Луценко передал следствие в центральный аппарат СБУ

Об этом прокурор написал у себя на странице в Facebook.

Так, в своем посте Луценко сообщил, что 31 июля неизвестный облил активистку концентрированной серной кислотой. По состоянию на 3 августа состояние потерпевшей тяжелое. В связи с этим он принял решение передать следствие в центральный аппарат СБУ.

Кроме этого, из-за постоянных серий нападений на гражданских активистов генпрокурор запланировал проведение координационного совещания правоохранительных структур.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", и. о. управделами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк согласилась предоставить известную ей информацию, что может помочь раскрыть преступление. В частности, когда неизвесный мужчина брызнул в ее лицо кислотой.