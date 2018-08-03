На Донбассе в четверг ранены четверо украинских военных

При этом один раз противник стрелял из тяжелого вооружения. В результате боевых действий получили ранения четверо украинских военных.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино".

Кроме этого, боевики обстреляли позиции ООС у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. По данным разведки, двое оккупантов погибли и один получил ранения.

В течение текущих суток боевики также шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, но контролируемой. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. В результате боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены.