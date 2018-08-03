08:54 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200479:Polishuk

На Донбассе в четверг ранены четверо украинских военных

В районе проведения Операции объединенных сил за минувшие сутки, 2 августа, боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

На Донбассе в четверг ранены четверо украинских военных

При этом один раз противник стрелял из тяжелого вооружения. В результате боевых действий получили ранения четверо украинских военных.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино".

Кроме этого, боевики обстреляли позиции ООС у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. По данным разведки, двое оккупантов погибли и один получил ранения.

В течение текущих суток боевики также шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, но контролируемой. Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. В результате боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены.


Поделиться
Читайте также:
 
На Курильских островах произошло сильное землетрясение Заместитель городского головы Переяслав-Хмельницкого попался на взятке, - Луценко В Китае произошло сильное землетрясение В Дании люди бастуют против закона о ношении паранджи в Дании
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив