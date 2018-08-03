22:47 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200526:roman

Луценко назвал главную причину нападения на Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал главный мотив нападения преступников на Екатирину Гандзюк. Соответствующая запись появилась на видеохостинге YouTube.

Луценко назвал главную причину нападения на Гандзюк

Из всех возможных вариантов и мотивов нападения Луценко выделил 5 ключевых: активная общественная позиция Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бизнесменам, бандитам заниматься незаконными делами, а также внедрять "русский мир" в Херсонской области.

Генпрокурор пообещал, что его ведомство займется мониторингом всей ситуации с криминогенными и пророссийскими силами в Херсонской области.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал сотрудникам правоохранительным органам дело о нападение активистки Екатерины Гандзюк, чтобы те направили его в центральный аппарат Службы безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Екатерину Гандзюк санитарной авиацией доставили в Киев в ожоговый центр. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Сумах правоохранители накрыли воровскую "сходку" - ФОТО Столичные власти готовятся полностью перекрыть движение по Шулявскому мосту - ФОТО В Украине снова поднялись цены на мясо - ФОТО В Мариуполе произошла смертельная авария - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив