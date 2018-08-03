Луценко назвал главную причину нападения на Гандзюк

Из всех возможных вариантов и мотивов нападения Луценко выделил 5 ключевых: активная общественная позиция Екатерины, которая мешала разным чиновникам, бизнесменам, бандитам заниматься незаконными делами, а также внедрять "русский мир" в Херсонской области.

Генпрокурор пообещал, что его ведомство займется мониторингом всей ситуации с криминогенными и пророссийскими силами в Херсонской области.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал сотрудникам правоохранительным органам дело о нападение активистки Екатерины Гандзюк, чтобы те направили его в центральный аппарат Службы безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Екатерину Гандзюк санитарной авиацией доставили в Киев в ожоговый центр.