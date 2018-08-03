09:37 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кислотой в лицо. Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием

И. о. управделами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк согласилась предоставить известную ей информацию, что может помочь раскрыть преступление. В частности, когда неизвесный мужчина брызнул в ее лицо кислотой.

Кислотой в лицо. Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, чтобы раскрыть чем скорее нападение с кислотой в Херсоне, первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин призвал всех свидетелей обращаться в полицию для дачи показаний. Также он попросил предоставить любие сведения, которые могут поспособствовать раскрытию жуткого преступления.

При этом, Аброськин позитивно отреагировал на то, что представители СМИ пытаются самостоятельно выяснить все обстоятельства происшествия.

"Если есть какая-то информация, которая поможет полиции в раскрытии этого преступления и привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством - сообщать эту информацию правоохранительным органам", - уточнил председатель Нацполиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состояние управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета  Екатерины Гандзюк является тяжелым.


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