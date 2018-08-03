Из-за пожара в Инженерно-педагогической академии госпитализирован спасатель - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как отмечается, в результате пожара было повреждено около 1320 кв. м.

По словам спасателей ГСЧС, на крыше двухэтажного административного здания учебного заведения произошло возгорание при проведении ремонтных работ.

"Эвакуация людей из помещения сооружения не осуществлялась", - подчеркнули пожарные.

Следователи области по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пожар в Инженерно-педагогической академии локализирован. Там на месте инцидента работали подразделения ГосЧС в количестве 13 отделений на автоцистернах, четыре автолестниц, два аварийно-спасательных автомобилей, а также другая спецтехника. Кроме того, на пожаре были задействованы 96 человек личного состава.