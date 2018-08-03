18:34 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Греки обещают отпустить на родину еще трех украинских моряков

В августе греческие правоохранители отпустят в Украине еще трех задержанных украинских моряков.

Греки обещают отпустить на родину еще трех украинских моряков

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам сейчас известно о 150 задержанных в Греции украинских моряках, но это количество может постоянно меняться. За последние два года освобожден 21 украинец, которые были там осуждении до 10 лет тюрьмы. Сейчас МИД и Минюст планируют провести переговоры и представителями Греции по решению проблемы с украинскими моряками.

По состоянию на март 2018 в греческих тюрьмах содержались 148 украинцев, из них 132 - члены экипажей иностранных судов и люди, которых задержали за перевозку нелегальных мигрантов.

Как сообщал "УРА-Информ", почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас рассказал, что в пятницу, 27 июля, в украинское государство возвращаются 12 моряков с арестованного судна Mekong Spirit.


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