Греки обещают отпустить на родину еще трех украинских моряков

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам сейчас известно о 150 задержанных в Греции украинских моряках, но это количество может постоянно меняться. За последние два года освобожден 21 украинец, которые были там осуждении до 10 лет тюрьмы. Сейчас МИД и Минюст планируют провести переговоры и представителями Греции по решению проблемы с украинскими моряками.

По состоянию на март 2018 в греческих тюрьмах содержались 148 украинцев, из них 132 - члены экипажей иностранных судов и люди, которых задержали за перевозку нелегальных мигрантов.

Как сообщал "УРА-Информ", почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас рассказал, что в пятницу, 27 июля, в украинское государство возвращаются 12 моряков с арестованного судна Mekong Spirit.