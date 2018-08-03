12:17 03.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Филарет заявил, что не будет "раскулачивать" московских попов

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что после признания единой украинской православной церкви никто не собирается отнимать имущество УПЦ МП.

Филарет заявил, что не будет

Об этом он заявил после того, как сказал о том, что у Московского патриархата нет собственности в Украине.

Филарет подчеркнул, что на провокационные действия никто не пойдет, а уж тем более никто не собирается захватывать Печерскую Лавру.

По словам Патриарха, церкви и другое имущество принадлежат общинам верующих и парафиям, которые входят в структуру патриархата. И у общин есть право свободно перейти в другой патриархат и только тогда имущество тоже переходит вместе с ними.

Филарет добавил, что когда больше чем две трети общины решают перейти из одного патриархата в другой, то имущество верующие должны сохранять за собой, а меньшинство имеет право построить себе другой храм.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявлял, что после предоставления автокефалии Единой украинской поместной православной церкви вся собственность церквей, в том числе и Московского патриархата, будет передана Единой УПЦ.


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