13:22 03.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Правительство искусственно понижает гривну – В.Степанюк

В Украине происходит искусственная девальвация гривны правительством и Национальным банком.

Эксклюзив: Правительство искусственно понижает гривну – В.Степанюк

Об этом заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире ТК "Первого Делового". Он отметил, что дальнейшая девальвация гривны уже и она составит, как минимум, до 29 гривен за доллар на конец 2018-го и до 30 гривен в следующем году. По словам В.Степанюка, это происходит потому, что правительство вместе с НБУ искусственно удешевляли доллар за счет иностранных валютных спекулянтов. "Это следствие той политики, которая проводилась полгода назад. Национальный банк искусственно сдерживал доллар за счет привлечения средств иностранных. Скажем, от валютных спекулянтов. Также этим занималось Министерство финансов, которое продавало облигации, а Национальный банк специально для этого повысил учетную ставку. Именно политика правительства и Национального банка по сдерживанию или наоборот по удешевлению доллара в первом полугодии она привела к тому, что сейчас курс доллара растет", — заявил В. Степанюк, добавив, что подорожание доллара напрямую будет касаться и повышения цен в магазинах. 

Более подробно о падении гривны и что ожидает национальную валюту в этом году смотрите в программе  "Бизнес" на ТК "Первый Деловой".


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