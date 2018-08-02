В США полиция арестовала украинских хакеров - СМИ

Их заподозрили в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса. Как сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией, подозреваемые - члены хакерской группировки Carbanak, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Официальное объявление Министерства юстиции США об этом должно появится уже сегодня. Представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

При этом источник пояснил, что аресты произошло в Сиэтле.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале польские службы безопасности провели операцию по задержанию украинца, которого подозревают в организации хакерских атак.

Украинца подозревают в организации кибератак с целью похищения средств на кредитных карточках пользователей и банковских учреждений.