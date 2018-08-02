09:59 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В реках на западной Украине ожидается сильный подъем уровня воды

Из-за сильных дождей на территории западных областей Украины ожидается повышение уровня воды в реках. В частности, продолжение развития высокого дождевого паводка с подъемом уровней воды, вероятно, будет и на реках бассейна Западного Буга.

В реках на западной Украине ожидается сильный подъем уровня воды

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сообщается, что вода выйдет на пойму, возможно ее затопление, а также подтопления пастбищ и огородов во Львовской и Волынской областях. Там ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями.

Добавим, что при очень сильных дождях усиливается возможность формирования значительного местного и склонного стока, в горах содержится угроза образования селевых потоков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине синоптики обещают погоду жаркую и сухую. Только в западных областях, ночью также и на крайнем востоке местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров на секунду, в Приазовье местами порывы 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем сохранится на уровне 25-30 жарких градусов.


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