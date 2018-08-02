В Париже закрыли Эйфелеву башню, туристы разочарованы

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, персонал недоволен принятым недавно решением о том, чтобы откладывать половину ежедневных билетов на Эйфелеву башню для людей, которые покупают их онлайн заранее и выбирают запланированное время для посещения.

"Посетители, которые приобрели билеты, пожалуйста, проверьте свою почту для получения дополнительной информации", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, с июля руководство Эйфелевой башни увеличило количество билетов, которые можно приобрести онлайн с указанием времени посещения, с 20% до 50%. Для таких туристов резервируются специальные лифты, в результате чего образуются огромные очереди.

Стоит добавить, что Эйфелеву башню ежегодно посещают 6 миллионов путешественников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Франции молния попала в Эйфелеву башню. Момент удара на "визитную карточку" города удалось запечатлеть на фотографиях.