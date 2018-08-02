В Херсонской области чиновник Антимонопольного комитета попался на взятке

Чиновник требовал 106 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, деньги задержанный требовал за непривлечение коммерсанта к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Его уличили в служебном кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Взяточнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного соответствующей статье Уголовного кодекса Украины и сейчас решается вопрос об избрания ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Одесской области задержали адвоката, который требовал миллион гривен. За неуплату адвокат угрожал проблемами с "ворами в законе"