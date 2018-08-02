В ГПУ не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом

Субъективная сторона состава преступления по статье Теракт предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины, на которое ссылается в четверг, 2 августа, "Украинская правда".

В то же время, экспертиза установила мощность взрывного устройства - от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте, что является незначительным для поражения многих целей. Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц, - пояснили в ГПУ, добавив, что их сотрудники по надзору над Службой безопасности Украины изучали уголовное дело и также не установили оснований для квалификации убийства как теракта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июля 2016 года на пересечении ули Богдана Хмельницкого и Ивана Франка в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.