В четверг в Украине тепло сохранится, но дожди прекратятся

Только в западных областях, ночью также и на крайнем востоке местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров на секунду, в Приазовье местами порывы 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем сохранится на уровне 25-30 жарких градусов.

В Киеве сегодня небо будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины в четверг местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла, в Закарпатье - 17-22 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24-31 градус.

На севере страны сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов со знаком плюс. Жнем будет от 25 до 30 жарких градусов.

В центре Украины осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов, в Днепропетровской области 16-21 градус. Днем воздух раскалится до 24-32 градуса.

На востоке Украины ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ночная температура воздуха ночью составит 14-19 градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

На юге страны в четверг погода будет сухой и жаркой. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 28-33 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов, на побережье 22 градусов. Дневная температура воздуха поднимутся до 28-33 градусов.

Народный прогноз: 2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню, гром беспрерывный - будет град; гром гремит долго и не резко - к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно - будет ясно.