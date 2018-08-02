Украина укрепила позиции в рейтинге паспортов мира

Об этом политик сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Кулеба написал, что наша страна в данное время на четвертом месте с показателем 128 стран. Так, за Украиной расположилась Молдова - 121, Россия - 118, Грузия - 112.

Примечательно, что после безвиза с ЕС впервые в истории сложилась ситуация, когда загранпаспорт Украины стал ценнее паспорта РФ.

"Представители МИД в консульствах постоянно работают над соглашениями с другими странами о подписании договоров о безвиз", - добавил дипломат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", безвизовым режимом со странами ЕС уже воспользовались более миллиона украинцев.