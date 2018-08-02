Украина укрепила позиции в рейтинге паспортов мира

Дипломат Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза, согласно которому украинское государство заняло четверое место.
Об этом политик сообщил на своей страничке в Facebook.
Так, в своем посте Кулеба написал, что наша страна в данное время на четвертом месте с показателем 128 стран. Так, за Украиной расположилась Молдова - 121, Россия - 118, Грузия - 112.
Примечательно, что после безвиза с ЕС впервые в истории сложилась ситуация, когда загранпаспорт Украины стал ценнее паспорта РФ.
"Представители МИД в консульствах постоянно работают над соглашениями с другими странами о подписании договоров о безвиз", - добавил дипломат.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", безвизовым режимом со странами ЕС уже воспользовались более миллиона украинцев.