12:56 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина укрепила позиции в рейтинге паспортов мира

Дипломат Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза, согласно которому украинское государство заняло четверое место.

Украина укрепила позиции в рейтинге паспортов мира

Об этом политик сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Кулеба написал, что наша страна в данное время на четвертом месте с показателем 128 стран. Так, за Украиной расположилась Молдова - 121, Россия - 118, Грузия - 112.

Примечательно, что после безвиза с ЕС впервые в истории сложилась ситуация, когда загранпаспорт Украины стал ценнее паспорта РФ.

"Представители МИД в консульствах постоянно работают над соглашениями с другими странами о подписании договоров о безвиз", - добавил дипломат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"безвизовым режимом со странами ЕС уже воспользовались более миллиона украинцев.


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