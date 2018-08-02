23:47 02.08.2018 | Общество | Новости
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Португалию и Испанию на выходные ожидает почти 50-градусная жара

На выходные в южных районах Португалии температура воздуха поднимется до 47 градусов по шкале Цельсия.

Португалию и Испанию на выходные ожидает почти 50-градусная жара

В связи с чем местные власти предупредили местных жителей и туристов о необходимости соблюдать повышенные меры предосторожности. Как сообщает в четверг, 2 августа, Associated Press, воздушные массы, несущие аномально жаркую погоду, движутся на юго-запад Европы со стороны Африки.

Метеорологи опасаются, что помимо жары Португалия и Испания могут столкнуться с еще одной проблемой - повышенным содержанием пыли и песчинок в воздухе из-за песчаных бурь в пустыне Сахара.

Кроме того, Восточная часть Европы уже столкнулась с аномально высокими температурами воздуха. В частности, сильная жара установилась в Польше, где электростанции были переведены на режим работы в условиях чрезвычайной ситуации из-за повышенного уровня использования кондиционеров и вентиляторов как в жилых домах, так и в общественных учреждениях по всей стране.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вторник, 31 июля, стал самым жарким днем года в Германии. По данным телеканала "Н-тв", журналисты которого ссылаются на информацию синоптиков, температура воздуха в городе Бернбург, земля Саксония-Анхальт, поднялась к двум часов дня до отметки в 39,2 градусов Цельсия.


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