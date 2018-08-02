Минздрав рассказал на каких пляжах в Украине опасно купаться

В списке также вошли 13 пляжей в Киеве, включая "Центальный", "Детский", "Золотой" и "Молодежный" на Гидропарке, пляжи в Пуще-Водице, а также на озерах Радуга, Тельбин и Вербное.

Как сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства Facebook, в Киевской области нельзя купаться, в частности, на городских пляжах Белой Церкви и Украинки, озерах в Борисполе, рекреационных зонах в Ирпене, Гостомеле, Фастове, Василькове.

Не рекомендуется также купаться на пляжах Винницы, Ковеля Волынской области, Староконстантинова Хмельницкой области, Черкасс, Днепра, Кривого Рога, Каменского возле речного порта, Павлограда и Верхнеднепровска Днепропетровской области, Запорожья, Энергодара, в Николаеве, Полтаве, Кременчуге и Горишних Плавнях.

В Харькове не рекомендуется купаться на пляже "Петренковский", а также городских пляжах Балаклеи и Краснограда Харьковской области.

Не рекомендуется купаться на "Новониколаевском пляже" в Кропивницком, а также в Александрии и Светловодске Кировоградской области, в Северодонецке и Старобельске Луганской области, в городе Коростень Житомирской области, "Молодежном" пляже в Золочеве Львовской области, в Ривном и городах Здолбунов, Дубровица, Радивилов и Дубно Ривненской области.

В список нерекомендованных также попали пляжи в рекреационных зонах ряда городов Винницкой и Житомирской областей, Чернигова на Десне, а также некоторые пляжи рек Уж, Латорица, Синявка и Иршавка в Закарпатье.

Из морских пляжей в список вошли "Центральный" и "Левобережный" пляжи в Мариуполе, а также в близлежащих поселках Ялта и селах Юрьевка, Урзуф, Мелекино.

Морские пляжи Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской области в список не попали. Нет там также ни одного пляжа на пресноводных водоемах Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Донецкой и Одесской областей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне Минздрав обнародовал перечень пляжей Украины, где опасно купаться. По данным ведомства вода на 96 украинских пляжах опасна для купания.