09:15 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Единой УПЦ будет передана вся собственность Московского патриархата, - Филарет

После предоставления автокефалии Единой украинской поместной православной церкви вся собственность церквей, в том числе и Московского патриархата, будет передана Единой УПЦ.

Единой УПЦ будет передана вся собственность Московского патриархата, - Филарет

Московский патриархат не владеет собственностью. Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью государства Украина. Об этом в четверг, 2 августа в интервью одному из украинских телеканалов рассказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

По его словам, государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет здесь украинская церковь признана, то Лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня, - пояснил он, добавив, что построенные за свой счет храмы УПЦ Московского патриархата является собственностью приходов, а не России.

Россия здесь своей собственности церковной не имеет, - подчеркнул Филарет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины.


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