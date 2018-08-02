22:32 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Денисова получила письмо от Москальковой о ее визите к Сенцову 28 июня - ФОТО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в четверг, 2 августа, получила письма от российской коллеги Татьяны Москальковой.

Денисова получила письмо от Москальковой о ее визите к Сенцову 28 июня - ФОТО

В нем российский омбудсмен рассказала о ее визита в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову более месяца назад, 28 июня. Вместе с тем Денисова считает изложенные сведения недостоверными на данный момент.

Как написала украинский омбудсмен на своей страничке в социальной сети, здесь, как говорится, есть два нюанса.

Первый - прошло уже больше месяца с того момента, и говорить о его релевантности, когда Олег продолжает голодать, не приходится. Второй момент, по словам Денисовой, заключается в том, что в тот же день, 28 июня, она была "под дверью колонии, а Москальковой кортеж проехал мимо и не остановился.

Украинский омбудсмен выложила фотокопию соответствующего письма. Как следует из исходных данных, оно было отправлено из Москвы 19 июля, получено секретариатом уполномоченного Верховной Рады по правам человека 2 августа.

В письме Москалькова, в частности, указала о состоянии здоровья Сенцова по результатам медицинского осмотра от 13 июля. По его данным, его состояние здоровья характеризуется как относительно удовлетворительное, факторов, угрожающих жизни осужденного, не имеется.

При этом российский омбудсмен заверила, что Сенцов с ходатайством о помиловании в адрес президента Российской Федерации до настоящего времени не обращался.

Напомнми, как сообщал УРА-Информ, 28 июня Денисова пыталась попасть в колонию Сенцову, но безуспешно.


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