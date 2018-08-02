13:59 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Четверым задержанным в связи с убийством ветерана АТО Сармата сообщили о подозрении

Четверым возможным причастным к убийству ветерана антитеррористической операции на Донбассе Виталия Олешко с позывным Сармат сообщили о подозрении. 

Четверым задержанным в связи с убийством ветерана АТО Сармата сообщили о подозрении

Об этом сообщил спикер генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко на своей страничке в Facebook.

Согласно его словам, прокуратура будет ходатайствовать об аресте четверых подозреваемых в убийстве ветерана антитеррористической операции на Донбассе Виталия Олешко (Сармата).

Санкция статьи, в которой предусматривается убийство по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). 

Вместе с тем соответствующие разбирательство контролируется прокуратурой Запорожской области. Злоумышленники были задержаны в результате спецоперации "Сирена" в день убийства Олегшка. В частности, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в полиции не исключают причастность народного депутата Александра Пономарева от "Воли народа" к убийству бойца антитеррористической операции Виталия Олешко в Бердянске.


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