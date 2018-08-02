Четверым задержанным в связи с убийством ветерана АТО Сармата сообщили о подозрении

Об этом сообщил спикер генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко на своей страничке в Facebook.

Согласно его словам, прокуратура будет ходатайствовать об аресте четверых подозреваемых в убийстве ветерана антитеррористической операции на Донбассе Виталия Олешко (Сармата).

Санкция статьи, в которой предусматривается убийство по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Вместе с тем соответствующие разбирательство контролируется прокуратурой Запорожской области. Злоумышленники были задержаны в результате спецоперации "Сирена" в день убийства Олегшка. В частности, на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в полиции не исключают причастность народного депутата Александра Пономарева от "Воли народа" к убийству бойца антитеррористической операции Виталия Олешко в Бердянске.