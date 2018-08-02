08:58 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики 21 раз открывали огонь по нашим войскам на Донбассе

За прошедшие сутки среду, 1 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, но контролируемой.

Боевики 21 раз открывали огонь по нашим войскам на Донбассе

Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. В результате боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

За прошедшие сутки также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организовано его поиски.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенный сил, противник в основном вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вместе с тем на отдельных направлениях стреляли из вооружения БМП, по защитниках Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

Боевики российских оккупационных войск также восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Наряду с этим, оккупанты обстреляли наши позиции у Водяного из 82-мм миномета.

По данным разведки пять оккупантов погибло и четверо получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 31 июля, боевики на Донбассе 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий ранен один украинский военнослужащий.


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