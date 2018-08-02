Боевики 21 раз открывали огонь по нашим войскам на Донбассе

Боевики 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. В результате боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

За прошедшие сутки также обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организовано его поиски.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенный сил, противник в основном вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вместе с тем на отдельных направлениях стреляли из вооружения БМП, по защитниках Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

Боевики российских оккупационных войск также восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. Наряду с этим, оккупанты обстреляли наши позиции у Водяного из 82-мм миномета.

По данным разведки пять оккупантов погибло и четверо получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 31 июля, боевики на Донбассе 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий ранен один украинский военнослужащий.