10:59 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Александр Усик отказался от звания "Герой Украины"

Накануне абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности заявил, что ему совсем не нужно звание "Герой Украины". 

Александр Усик отказался от звания

Как информирует iSport.ua, после громкого заявления украинца, депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев предложил Усику рассмотреть вариант с выдачей российского гражданства.

По словам Свищева, украинца с удовольствием приняла бы любое государство. Вместе с тем российский депутат считает, что Усик является человеком с высокими моральными и этическими нравами. Кроме того, боксер никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях, несмотря на сложную ситуацию между странами.

"Если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России – стоит задуматься", - отметил Свищев.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", почетный чемпион мира по версии WBC Тони Беллью хочет драться с непобеждённым украинским боксёром-профессионалом  Александром Усиком в первом тяжелом весе.


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