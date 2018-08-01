20:54 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Зайцева во время аварии была в состоянии наркотического опьянения - Минздрав

Елена Зайцева, которую обвиняют в наезде на группу людей на пешеходном переходе в Харькове, во время аварии была в состоянии наркотического опьянения.

Зайцева во время аварии была в состоянии наркотического опьянения - Минздрав

Это подтвердил Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины Об этом в среду, 1 августа, сообщила передает и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

По ее словам, такой вывод центр подготовил в ответ на обращение адвоката пострадавших. При этом Супрун подчеркнула, что за месяцы рассмотрения дела в суде так и не удалось получить исчерпывающего ответа на вопрос, употребляла ли Зайцева наркотики накануне аварии.

Она также сообщила об исчезновении врача-нарколога, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов и руководила отбором необходимых биологических образцов. Кроме этого, врач-лаборант, который анализировал биологические образцы, в зале суда не смог дать однозначного ответа на вопрос о наличии наркотиков в организме Зайцевой, - пояснила и.о. министра, добавив, что Зайцева по состоянию на 18 октября 2017 года находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове произошло вечером 18 октября 2017 года на улице Сумской, где автомобиль Lexus RX 350, после столкновения с Volkswagen Touareg врезался в толпу пешеходов. За рулем Lexus находилась 20-летняя Алена Зайцева, Volkswagen Touareg управлял Геннадий Дронов.

В результате ДТП в Харькове на месте происшествия погибли пять человек, еще шесть были травмированы. Позже в больнице умерла еще одна пострадавшая.

20 октября суд арестовал Зайцеву на два месяца. Дронов изначально проходит по делу как свидетель, в ноябре ему также сообщили о подозрении.


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