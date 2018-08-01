Во время жары украинцам советуют есть селедку

Как утверждает старший научный сотрудник отделения симптоматических гипертензий Института кардиологии им. Стражеско Владимир Гранич, это позволит задержать воду в крови, таким образом, снизится желание выпить воды.

Лишь несколько граммов соли помогут держать больше жидкости в кровеносных сосудах. Даже несмотря на употребление соленых продуктов, человек меньше будет чувствовать жажду.

Как сообщал "УРА-Информ", в Кривом Роге на улице в Металлургическом районе 31 июля скончалась женщина. Об этом сообщает Первый Криворожский. По словам очевидцев, 48-летней женщине стало плохо из-за жары. Сердце криворожанкы не выдержало, и она упала без сознания. Прохожие пытались ей помочь, поливали водой и вызвали скорую, но медики констатировали смерть.