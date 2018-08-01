19:46 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во время жары украинцам советуют есть селедку

Чтобы в жару хотелось меньше пить утром нужно съесть что-то соленое. Это может быть соленый огурец или, например, кусок селедки.

Во время жары украинцам советуют есть селедку

Как утверждает старший научный сотрудник отделения симптоматических гипертензий Института кардиологии им. Стражеско Владимир Гранич, это позволит задержать воду в крови, таким образом, снизится желание выпить воды.

Лишь несколько граммов соли помогут держать больше жидкости в кровеносных сосудах. Даже несмотря на употребление соленых продуктов, человек меньше будет чувствовать жажду.

Как сообщал "УРА-Информ", в Кривом Роге на улице в Металлургическом районе 31 июля скончалась женщина. Об этом сообщает Первый Криворожский. По словам очевидцев, 48-летней женщине стало плохо из-за жары. Сердце криворожанкы не выдержало, и она упала без сознания. Прохожие пытались ей помочь, поливали водой и вызвали скорую, но медики констатировали смерть.


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