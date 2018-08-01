В ВУЗы на бюджет рекомендовано зачислить почти 59 тысяч абитуриентов

Информация о том, кто получил бюджетные места, уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих. Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус "Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению до шести часов вечера 6 августа. Само зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12 часов 7 августа.

Об этом в среду, 1 августа, сообщило Министерства образования и науки Украины.

По данным ведомства, 58 тысяч 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет. Распределение мест состоялось сегодня по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа, - пояснили в министерстве, добавив, что до 18 августа состоится перевод на вакантные бюджетные места.

По всем специальностям право на перевод имеют те абитуриенты, у которых есть специальные условия на участие в конкурсе. В частности, в первой категории перевода, независимо от конкурсного балла, дети погибших защитников Украины. Следующие категории, перевод которых зависит от конкурсного балла, - дети участников АТО, лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, внутренне перемещенные лица.

По тем специальностям, которым уделяется особая поддержка, право на перевод имеют абитуриенты, которые не были рекомендованы по широкому конкурсу на бюджетные места, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в министерстве сообщали, что списки абитуриентов, которые рекомендованыена бюджетные места, будет обнародован 1 августа в 12.00.