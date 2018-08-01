В Вене полицейских собак обули в кеды

Об этом сообщает Neue Westfдlische.

По данным издания, из-за аномальной жары в столице Австрии очень сильно нагревается асфальт.

Как отмечается, для того, чтобы защитить лапы собак от повреждений и были выданы специальные кеды.

При этом данные ботинки также используются для поисковых операциях, где есть опасность порезаться осколками стекла.

Как сообщал "УРА-Информ", в Кривом Роге на улице в Металлургическом районе 31 июля скончалась женщина. По словам очевидцев, 48-летней женщине стало плохо из-за жары. Сердце криворожанкы не выдержало, и она упала без сознания. Прохожие пытались ей помочь, поливали водой и вызвали скорую, но медики констатировали смерть.