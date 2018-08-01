В столице уже отключили аналоговое телевидение

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на гендиректора концерна Петра Семерея.

Выключили передатчики всех телеканалов, по которым Нацсовет по телевидению принял решение об аннулировании аналоговых лицензий. Речь идет о каналах "1+1", "Интер", ICTV, "Новый канал", "Украина", СТБ, ТЕТ, НТН, М1, "5 канал", К1 и "Прямой".

Эти телеканалы смогут вещать в эфире, используя свою цифровую лицензию.

При этом пока в Киеве и Кировоградской области продолжат работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала июля начинается постепенное отключение аналогового телевидения.такие действия предусмотрены планом использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины. Согласно документу, в Киеве и Кировоградской области аналоговый сигнал окончательно должны отключить до 31 июля. В остальных областях переход к цифровому телевидению предстоит до 31 августа 2018 года.