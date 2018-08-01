В среду в Украине почти везде жарко, душно и сухо

В большинстве областей ожидается сухая погода, температурный фон останется высоким. Вместе с тем синоптики осадков не обещают, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем удержится в пределах 25-30 жарких градусов.

В Киеве в первый день августа на небе не будет ни облачка. Осадков синоптик ине обещают.

Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 24 до 30 жарких градусов.

На севере Украины 1 августа сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

В центре страны сегодня без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градуса. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

На востоке Украины в среду сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-22 градусов. Днем воздух раскалится до 26-33 градусов.

На юге Украины сегодня осадков синоптики не обещают. Ночью столбики термометров покажут не меньше 19-25 градусов тепла. Днем будет жарко до 28-34 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 20-25 градусов. Днем воздух раскалится до 28-33 градуса.

Народный прогноз: 1 августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро - вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро - дождь на тот срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день. В это время начинается ранний листопад, замолкают птицы, пропадают оводы.