В полиции не исключили причастность депутата Пономарева к убийству Олешко

На данные момент информация проверяется. Об этом в среду, 1 августа, сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров.

Отвечая на вопрос журналистов о причастности депутата к преступлению, Комиссаров заявил, что сейчас проверяются все варианты.

Если там причастен народный депутат, это прерогатива Генеральной прокуратуры. Мы все материалы предоставим, пусть дают оценку. Но мы соберем все доказательства и предоставим следствию, - заявил Комиссаров.

Напомним, сегодня полицейские задержали пять подозреваемых в убийстве Олешко. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении указанного преступления.

Как сообщал УРА-Информ, в настоящее время полиция отрабатывает несколько версий убийства Виталия Олешко. В частности, Олешко могли убить из-за его предпринимательской и политической деятельности.