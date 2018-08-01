13:32 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В июле количество заболеваний корью уменьшилось на 7%

Количество случаев заболеваемостью корью за последнюю неделю июля уменьшилось на 6,8% до 822 случаев.

В июле количество заболеваний корью уменьшилось на 7%

Как сообщает в среду, 1 августа, Центр общественного здоровья, в частности, заболели 470 детей и 352 взрослых. Всего, по данным центра, с начала 2018 года заболели 27,502 тысяч человек.

При этом 16,360 тысяч из низ это дети. От осложнений, вызванных заболеванием, умерло 13 человек - девять детей и четверо взрослых.

Наибольшее количество заболевших по-прежнему сохраняется во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

По состоянию на 27 июля в Украине имелось в наличии 720 тысяч доз вакцин. Согласно Национальному календарю прививок, вакцинация от кори проводится детям до года и детям шести лет (две дозы).

Вакцины за средства госбюджета закупаются только для детей, однако, в рамках мероприятий по реагированию на вспышку заболевания Минздравом было принято решение об обязательной иммунизации взрослых, которые в связи с профессиональной деятельностью находятся в группе риска.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по итогам 28-й недели текущего года корью заболели 855 человек. Среди них 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе.


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