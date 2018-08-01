04:00 01.08.2018 | Общество | Новости
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Ученые предупредили о новом смертельном вирусе

По данным ученых из американского Университета Джона Хопкинса, новый вирус гриппа может спровоцировать развитие этой эпидемии мирового масштаба, чреватой смертностью полтора миллиарда человек.

Ученые предупредили о новом смертельном вирусе

Первые вспышки заболевания этим вирусом уже состоялись в Германии и Венесуэле, сообщает Science Alert.

Новой угрозой всему человечеству может стать вирус гриппа CladeX, утверждают ученые. В настоящее время, сообщили они, число заразившихся этим вирусом составляет 400 человек, а число умерших от последствий такого заражения - 50 человек.

Заболевания новым гриппом связано с высоким уровнем смертности. Между заражением и летальным исходом проходит всего несколько недель. 

Больше всего специалистов беспокоит то, что разработка вакцины от нового гриппа может затянуться, и это даст вирусу возможность мутировать. В результате подобной мутации он может начать распространяться со скоростью, превышающей обычный грипп. Итогом такого распространения может стать заражение почти 900 млн человек по всему миру, предостерегли эксперты.


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