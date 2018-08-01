11:15 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о подъеме воды в реках Прикарпатья

Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды.

Синоптики предупреждают о подъеме воды в реках Прикарпатья

По данным украинского гидрометцентра в среду, 1 августа, в реках бассейнов Днестра, Прута и Сирета в Ивано-Франковской области вода может подняться на 0,5-1,5 метра над текущими уровнями, без негативных последствий.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на информацию синоптиков, на реках бассейна Днестра возможен начальный выход на пойму. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.

Напомним, огласно прогнозу синоптиков, 1 августа 2018 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до 31 градуса со знаком плюс.

Как сообщал УРА-Информ, 30-31 июля в результате осложнения погодных условий, дождей, порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 143 населенных пункта в 6 областях. В частности, в Тернопольской - 58, Львовской - 46, Хмельницкой - 15, Житомирской - 15, в Черновицкой - 8 и Запорожской - 1 населенный пункт.


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