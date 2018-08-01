Под Сумами полиция изъяла у мужчины восемь гранат - ФОТО

Во время обыска в частном доме правоохранители обнаружили восемь гранат и более семи десятков патронов. Как сообщает региональное управление Национальной полиции, мужчина попал в поле зрения правоохранителей во время оперативной отработки нелегальных каналов поставки на мирные территории оружия из зоны ведения боевых действий.

Детективы посетили дом 61-летнего мужчины с обыском. В одном из хозяйственных помещений нашли тайник с боеприпасами. Тат правоохранители обнаружили корпус к гранате Ф-1 и запал к нему, 75 патронов различного калибра и семь осколочных гранат для подствольного гранатомета.

Боеприпасы направили на экспертизу. Полиция выясняет происхождение обнаруженного арсенала. По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре во вторник, 17 июля, во время обыска сотрудники полиции обнаружили боеприпасы. В арендованном гараже на улице Большая Диевская правоохранители изъяли девять гранат.