Пятерых подозреваемых в убийстве активиста в Бердянске задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, оперативники разыскали на одной из улиц Бердянска автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и конфискован обрез охотничьего ружья. В результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили авто разыскиваемых.

В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", убийство бойца антитеррористической операции Виталия Олешко будет раскрыто в ближайшее время. Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.