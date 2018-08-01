10:24 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пятерых подозреваемых в убийстве активиста в Бердянске задержали

По состоянию на среду, первого августа, сотрудники правоохранительных органов перехватили пятерых подозреваемых в жестоком убийстве активиста, бывшего бойца АТО Виталия Олешко.

Пятерых подозреваемых в убийстве активиста в Бердянске задержали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, оперативники разыскали на одной из улиц Бердянска автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и конфискован обрез охотничьего ружья. В результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили авто разыскиваемых.

В настоящее время решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", убийство бойца антитеррористической операции Виталия Олешко будет раскрыто в ближайшее время. Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.


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