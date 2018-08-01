13:50 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Крещатике "закончились" квартиры по 6 тысяч долларов

Фонд госимущества ударил по карманам "серых" оценщиков. Так, с 18 июля ФГИ Украины запустил в работу модуль https://ocinka.online/, который действует по принципу системы ПРОЗОРРО, только для рынка недвижимости. 

На Крещатике

Этот электронный модуль содержит в себе более двух миллионов записей крупнейших сайтов купли-продажи недвижимости и автоматически определяет среднюю стоимость квадратного метра по 15 критериям, таким образом проводит верификацию отчета оценщика. Если в оценке, которая готовится, например, для сделки купли-продажи, занижена цена, это не позволяет ее зарегистрировать в системе и блокирует дальнейшие действия нотариуса по регистрации сделки.

Ранее, до запуска модуля ФГИУ даже крупные объекты недвижимости оценивали до 149 000 грн, что позволяло избежать уплаты налогов. Причем делали это практически безнаказанно, так как эффективного регулятора и механизма не признать такую оценку не было. Таким образом в базе Фонда есть и земельные участки и квартиры "на Крещатике", оценочной стоимостью 5-6 тысяч долларов. Вследствие заниженной оценки, государство не получало налогов на сумму 2-3 миллиардов грн ежегодно.

Так, в день в Украине проводится 2400-2700 сделок с недвижимостью. По оценкам ФГИУ до 30% таких сделок до последнего времени проводились по заниженной стоимости. Как нам удалось выяснить у заместителя председателя ФГИУ Евгения Асташева, который отвечает за внедрение проекта, в дальнейшем поступления в бюджет вырастут еще - названные суммы за сделки с жилой недвижимостью были получены при работе только одной электронной площадки. Вскоре заработает еще одна, а к концу осени будет не менее 10 электронных площадок.

Добропорядочные оценщики хорошо восприняли систему и начали в ней работать, всякие серые махинаторы, разумеется, демонстрируют свое недовольство. Система эффективно работает и лишает оценщиков черного заработка, таким образом делает наш рынок прозрачней и дисциплинированней", - отметил он.

Только за 10 дней работы модуля нотариусами проведена проверка 2135 объектов жилой недвижимости, что косвенно подтверждает проведение сделок на общую сумму около 1,5 миллиарда грн, согласно которым уплачено 5% НДФЛ - 97 миллионов грн, 1,5% - военный сбор - на сумму 22,4 миллиона грн, 1% - пенсионный сбор - на сумму 14,9 миллионов грн и 1% от суммы сделки - госпошлина - на сумму 14,9 миллионов грн.

"Занижение стоимости хотя бы у 30% объектов жилой недвижимости в 2-3 раза, которое наблюдалась до введения работы модуля, привело бы к недополучению бюджетом 30-40 миллионов грн за эти 10 дней", - отметил Евгений Асташев.

В целом, внедрение системы позволит увеличить поступления в государственный бюджет на 2-5 млрд. грн. ежегодно. Модуль разработан как 100% аналог систем "ПРОЗОРРО. Публичные ЗАКУПКИ", "ПРОЗОРРО. ПРОДАЖИ", обеспечивает анонимность и делает невозможным идентификацию СОДов и оценщиков в Единой базе до момента окончания проверки отчета об оценке, которая осуществляется модулем Единой базы. Это является гарантией объективности и беспристрастности такой проверки, отсутствия человеческого фактора, а также отсутствия негативных правовых последствий для СОДа и оценщиков в случае отказа Единой базы в регистрации отчета об оценке из-за несоответствия индикативным показателям.

По запросу редакции ФГИУ предоставил несколько показательных примеров оценки с явно заниженной стоимостью недвижимого имущества, зарегистрированные в единой базе по старой системе.

- Оценочная компания ЧП "Томас и Симонова" внесла в единую базу информацию из отчета по оценке киевского объекта промышленной недвижимости по адресу бульвар Ивана Лепсе, 26, площадью 5 402 квадратных метра. Общая оценочная стоимость составила 2 994 603 грн, т.е. чуть более чем 550 грн за 1м2. Цена недвижимости была занижена более чем в три раза, от чего бюджет недополучил более 500 000 грн.

- Субъект оценочной деятельности ООО "Аналитический центр "Дробнова" внес в ЕБ информацию по отчету про стоимость нежилой квартиры, площадью 44 кв.м в Киеве по улице Академика Грекова по цене квадратного метра 2684 грн. Фактическая цена квартиры, при рыночной цене 700-700 долларов за квадратный метр, была занижена в 6-7 раз, от чего было недоплачено налогов более чем на 50 000 грн

- Субъект оценочной деятельности ООО "Мегаполис и партнеры" внес в ЕБ отчетов информацию про квартиру в городе Черноморск Одесской области, стоимостью 1461 грн за квадрат. Общая стоимость квартиры составила 49 830 грн, что позволило "сэкономить" на налогах более 25 000 грн.  

Источник:  podrobnosti.ua


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